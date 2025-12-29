Prefetto Napoli a giovani: "Notte Capodanno sia di festa" Domani Comitato ordine e sicurezza, "in campo un piano rigoroso"

"Rivolgo un appello ai tanti giovani perché la notte di Capodanno deve essere di festa e non può essere incancrenita da comportamenti che sono il contrario della festa. I giovani devono darci una mano". E' l'invito ai giovani rivolto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, in vista dei festeggiamenti per il Capodanno. Il prefetto ha riferito che per domani, 30 dicembre, è convocata un'ulteriore riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che definire gli ultimi dettagli del piano sicurezza proprio per la notte di Capodanno. "Abbiamo ancora le zone rosse - ha sottolineato di Bari - e abbiamo fatto un piano con il Comune di Napoli, e anche con gli altri sindaci dell'area metropolitana. È un piano rigoroso e abbiamo messo in campo tante energie per prevenire eventuali situazioni di pericolo"