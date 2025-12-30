IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ciò che manca Il Napoli realizza molto meno di quello che crea. E questo a lungo andare può pesare

Il Napoli è tornato una signora squadra. La formula della pozione magica non è stata dimenticata. Ha dominato la Cremonese in lungo e in largo. Chissà se anche questa volta, commentando gli highlights della partita i commentatori sportivi diranno - come hanno fatto i giornalisti di Mediaset dopo la finale di Supercoppa stravinta dal Napoli sul Bologna, ben oltre il risultato - "comincia meglio il Napoli". I numeri del resto parlano chiaro: 22 tiri a 6 per gli azzurri, con 8 tiri in porta contro 2, 3 grandi occasioni a 0 e 10 calci d'angolo a 1. Se devo trovare un difetto a questa squadra è che realizza molto meno di quello che crea. E questo a lungo andare può pesare.