Esercitazione bradisismo Campi Flegrei 2024: in campo anche l'Anas Personale su strada, ponti e viadotti in tempo reale

Anche Anas gruppo fs Italia tra gli altri enti, istituzioni e forze dell'ordine - ha partecipato all'esercitazione bradisismo Campi Flegrei 2024, svoltasi ieri ed oggi sotto l'egida della prefettura di Napoli, della protezione civile nazionale e della protezione civile regione Campania.

Il personale Anas di esercizio su strada e quello del team ponti e viadotti ha lavorato in tempo reale, per il supporto alla viabilità e per l'esecuzione di ispezioni e verifiche sulle opere delle strade statali 7 Quater "Domitiana" e 686 "di Quarto", più prossime all'area dei campi flegrei, in coordinamento con la sala operativa Nazionale (Son) e la sala operativa territoriale (Sot) di Anas.