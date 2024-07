Scossa di magnitudo 4.0 nei Campi Flegrei, paura e gente in strada Sciame sismico registrato dall'Osservatorio Vesuviano

Forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei: alle 13:46 gli strumenti dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un sisma di magnitudo di 4.0. Particolarmente forte, è stata avvertita in diversi quartieri di Napoli, dove molta gente per la preoccupazione è scesa in strada.

Dalla mattinata i sismografi avevano registrato uno scame sismico in corso, fino alla scossa di magnitudo 4.0 avvenuta ad una profondità di 4 chilometri, nel Golfo di Pozzuoli.

I comuni dove la terra ha tremato con forza, e più vicini all'epicentro, sono Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Procida e Quarto, fino a Napoli.