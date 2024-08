Napoli, giornalismo a lutto per la morte del decano Gianfranco Lucariello Voce storica del calcio, ha scritto anche pagine importanti sulla storia risorgimentale

Giornalismo napoletano a lutto per la morte, a 80 anni, di Gianfranco Lucariello. Cronista sportivo, ha seguito per anni le vicende del Calcio Napoli.

Una carriera iniziata al Roma negli anni ‘70, per poi essere assunto al Giornale di Napoli. Da segnalare anche la corrispondenza con “Il Tempo” e l’impegno a “Cronache di Napoli” e “Leggo”. Punto di riferimento per gli appassionati di sport e per i colleghi, Lucariello è stato anche segretario dell’Ussi Campania.

Lucariello ha inoltre scritto pagine importanti sulla storia del Risorgimento e del Regno di Napoli: i funerali domani a Napoli, nella parrocchia di Maria Santissima dell’Arco a Campegna.