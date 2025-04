Pienone al Maradona, tornelli aperti alle 18,15 Possibili disagi per l'affluenza allo stadio in un giorno feriale

Secondo monday night consecutivo per il Napoli. Stasera si torna in campo al Maradona. Essendo un giorno feriale, c’è la possibilità che si creino delle file infinite agli ingressi dello stadio. Ed è per questo che il club ha deciso di aprire i tornelli alle 18,15. Il fischio di inizio della gara con l’Empoli è alle 20,45 ma non sarà facile raggiungere Fuorigrotta nell’ora dei rientri e della chiusura dei negozi. Ed è per questo che chi è libero potrà muoversi molto prima ed entrare al campo senzatroppe difficoltà. Anche perché si potrà permettere l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Il Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi diaccesso dell'impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio. Al termine del periodo suddetto i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza.