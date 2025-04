Napoli, pestano uomo per 25 euro: due arresti in Viale Dohrn La vittima un uomo senegalese

Lo hanno aggredito con calci e pugni per una banconota da 25 euro. È successo nella serata di domenica a Napoli, in viale Dohrn, all’altezza della rotonda Diaz. La vittima è un uomo di origine senegalese.

Quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati sul posto, hanno trovato due uomini – un 47enne e un 32enne, entrambi di origine marocchina – intenti a colpire la vittima. I militari sono riusciti a bloccarli prima che potessero fuggire.

Per i due aggressori sono scattate le manette con l'accusa di rapina impropria e lesioni personali. La vittima, trasportata in ospedale, ha riportato contusioni e ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere in attesa di giudizio.