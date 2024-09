Vele di Scampia, il sindaco Manfredi firma l'ordinanza di sgombero immediato Il provvedimento riguarda la Gialla e la Rossa: "Rischi per l'incolumità pubblica e privata"

A causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato due ordinanze di sgombero ad horas, per motivi di sicurezza, delle unità immobiliari di proprietà del Comune di Napoli e attualmente occupate, site al quartiere Scampia in via della Resistenza, isolato C - Vela Gialla e isolato D - Vela Rossa. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza che prevede lo sgombero immediato delle strutture.

Il provvedimento è stato anticipato al Prefetto di Napoli e successivamente notificare "ai nuclei familiari presenti negli alloggi dell'immobile, a cura della Polizia Locale, a cui è demandato altresì di procedere all'esecuzione ad horas del presente provvedimento"

Gli alloggi della Vela Gialla interessati dall'ordinanza sono 23 uno, invece, "all'interno 211, è risultato già sgomberato da cose e persone". Diversa la situazione alla Vela Rossa dove ad essere interessati sono 17 alloggi. Ulteriori 11 alloggi, individuati agli interni 215, 326, 424, 519, 521, 810, 903, 911, 1003, 1006 e 1103, "sono risultati già sgomberati da cose e persone; non si è potuto procedere alla notifica della diffida nei confronti degli occupanti gli interni 101 e 218 in quanto non identificabili e per i quali la Polizia Locale si riserva di effettuare a breve tutte le operazioni di identificazione e fotosegnalamento presso i preposti uffici della questura".

Per il Comune di Napoli, a preoccupare in particolare sono soprattutto le condizioni di "pericolo in cui versano le rampe di accesso agli alloggi".