Conte si fida del 4-3-3 dello scudetto: Neres è "l'arma" per il Bologna L'allenatore azzurro dovrebbe scegliere il modulo con cui ha battuto il Milan

L'ultima volta, contro il Milan, i piani cambiarono all'ultimo secondo: Conte aveva preparato il 4-4-2 con Raspadori e Lukaku in attacco, ma l'improvvisa assenza di McTominay aveva costretto l'allenatore a cambiare i piani. Scelse il 4-3-3, che ha portato gli azzurri alla vittoria, propiziata dal gol lampo di Politano. E in effetti il Napoli col modulo dello scudetto sembra trovare più equilibrio: una scelta che Conte dovrebbe fare anche in vista del Bologna. La squadra di Italiano è diventata quasi infallibile, per questo sarà meglio evitare rischi.

Il sacrificato dovrebbe essere ancora una volta Raspadori, con Neres favorito per partire titolare, col tridente che dovrebbe completarsi con Lukaku e Politano. A centrocampo, invece, è ballottaggio tra Gilmour e Anguissa, con il camerunense che sembra leggermente in vantaggio. In città, invece, tiene banco l'argomento stadio. In attesa del progetto per la riqualificazione in vista degli Europei del 2032, si lavora per la riapertura del terzo anello, chiuso da 20 anni e che aumenterebbe la capienza di circa 8mila posti.