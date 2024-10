Scuola, a Napoli tempi rispettati: al via la refezione in diversi istituti Prosegue anche la consegna dei libri di testo tramite le cedole gratuite

A partire da oggi in molte scuole dell’infanzia e nidi comunali è stato avviato il servizio di refezione scolastica con la conseguente estensione dell’orario di apertura. Progressivamente, nei prossimi giorni, il servizio mensa sarà attivato in tutte le strutture comunali.

L’avvio del servizio entro la prima settimana di ottobre, grazie all’inserimento del personale ausiliario assunto tramite il recente concorso, era stato indicato dall’assessora all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano e condiviso con le Municipalità cittadine, per completare le procedure di immissione in organico del personale necessario a garantire le attività a tempo pieno. Per quanto riguarda le scuole statali, invece, erano state create le condizioni per l’avvio del servizio già a partire dallo scorso 23 settembre.

Prosegue intanto la consegna dei libri di testo tramite le cedole librarie agli studenti delle scuole primarie. Una procedura che è stata notevolmente snellita anche grazie all’accordo di collaborazione che il Comune ha stretto con la Confcommercio Campania e l’Associazione Librai Italiani Campania. L’intesa, promossa dalle assessore alle Attività Produttive Teresa Armato e all’Istruzione Maura Striano, è stata approvata dalla Giunta comunale e sottoscritta lo scorso anno.

"Grazie alla piattaforma digitale attivata con librerie e cartolibrerie accreditate è stato semplificato lo scambio di informazioni e il Comune ha potuto abbattere notevolmente i tempi di pagamento rispetto al passato. Al momento già liquidato oltre mezzo milione di euro a fronte di uno stanziamento complessivo di 1,8 milioni che è stato incrementato del 20 per cento rispetto allo scorso anno. Definite anche le procedure per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie per le quali il Comune, con i fondi del Ministero dell’Istruzione, garantisce una copertura parziale", hanno fatto sapere da Palazzo San Giacomo.

“Abbiamo mantenuto l’impegno che avevamo preso per quanto riguarda la refezione scolastica. Nella maggior parte delle scuole dell’infanzia – afferma l’assessora Maura Striano – il servizio è attivo da oggi. Entro lunedì lo sarà in tutte le scuole. Inoltre, ci siamo impegnati per consentire ai bambini che frequentano le primarie di poter avere fin dal primo giorno di scuola tutti i testi di cui hanno bisogno. L’accordo con Confcommercio Campania e l’Associazione Librai Italiani Campania, poi, non solo consente al Comune di essere più sollecito nei pagamenti ma contribuisce anche ad accrescere il patrimonio librario delle scuole primarie. Una volta ricevuto il pagamento di tutte le fatture, infatti, gli esercenti accreditati per le scuole primarie si impegnano a rifornire le biblioteche d’istituto con i libri che le scuole stesse indicano, per un valore pari all’1 per cento dell’importo complessivo fatturato”.

“Nell’ambito di un percorso che il Comune sta attuando per ridurre i tempi di pagamento di tutti i fornitori - ha spiegato l'assessore alle Attività Produttive Teresa Armato - abbiamo ritenuto prioritario rivedere il meccanismo delle cedole librarie e non gravare più sui titolari di librerie e cartolibrerie. Con la disponibilità delle associazioni di categoria abbiamo quindi velocizzato le procedure e in tal modo gli stessi esercenti sono invogliati ad accreditarsi per offrire questo servizio”.