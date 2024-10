Napoli, Marrone Confapi: "Su aumento aliquote il Comune coinvolga imprese" Il presidente della sezione partenopea: "No a imposizioni dall’alto, sì a concertazione"

“In qualità di presidente di Confapi Napoli, mi rivolgo al sindaco Gaetano Manfredi, che ha dimostrato di essere un ottimo amministratore, capace di guidare con competenza la nostra città in un periodo di grande trasformazione”, ha dichiarato Raffaele Marrone. “Sono certo che, grazie alla sua visione e al suo impegno, si possano raccogliere e mettere in pratica le istanze fondamentali per il futuro economico e sociale di Napoli.”

“È il momento di accelerare quelle opere strategiche e incompiute come il Pnrr, a dimostrazione che la città ha cambiato rotta, che attendono da anni una svolta decisiva. Solo con il supporto delle istituzioni e la volontà comune di migliorare i servizi e le infrastrutture potremo costruire una Napoli più moderna e competitiva.

Il sindaco Manfredi ha già dimostrato di saper portare avanti progetti ambiziosi e Confapi Napoli è pronta a fare la sua parte per sostenere questo percorso di crescita ma c’è bisogno di concertare gli interventi.

Nei giorni scorsi, l’assessore Pierpaolo Baretta ha annunciato la volontà di aumentare Tari e imposta di soggiorno per fronteggiare l’impatto impetuoso dei 18 milioni di turisti previsti in città, in occasione del Giubileo. Queste azioni dovrebbero essere concertate con tutti gli attori in campo, in primis con gli imprenditori che investono sul territorio. Confapi Napoli è aperta al dialogo per raggiungere posizioni condivise in grado di valorizzare il territorio e le sue risorse», ha concluso.