Zoo di Napoli, è nato un nuovo giaguaro nero: si chiama Romelu Sostituirà Victor, nato nell'anno dello Scudetto e ceduto allo zoo di Casablanca

Fiocco azzurro, è il caso di dirlo, allo zoo di Napoli dove un cucciolo di giaguaro nero è stato chiamato Romelu come Lukaku attaccante del Napoli. E, come è accaduto per la squadra di calcio quando durante il calcio mercato c'è stato l'avvicendamento tra Lukaku e Osimhen, con la venuta di Romelu il giaguaro Victor, nato nell'anno dello scudetto, è stato 'ceduto' allo zoo di Casablanca. "La nascita di Romelu - spiega all'ANSA la curatrice zoologica Fiorella Saggese - è da considerare un evento importante visto che il giaguaro è classificato dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura come "Prossima alla minaccia" a causa della perdita di habitat e il bracconaggio". Romelu è affidato alle cure del direttore sanitario dello zoo Pasquale Silvestre, dell'intero staff del Giardino zoologico di Napoli e della mamma Ananga che come il cucciolo è "melanica" per cui, per una mutazione genetica, non presenta il caratteristico manto maculato ma entrambi appaiono neri. "Siamo tutti coinvolti in questo lieto evento - aggiunge il direttore dello Zoo Giuseppe Manna (rpt, Manna) - e mi aspetto che numerosi visitatori vengano allo zoo nei giorni del ponte di Ognissanti quando Romelu farà il suo esordio in pubblico". Nel frattempo il vivace cucciolo si è prestato a qualche scatto fotografico tra le braccia di Gabriele, uno dei keeper dello zoo. "Per ora è ancora possibile trattenerlo - dice Gabriele tifoso del Napoli, visto il tatuaggio del terzo scudetto che spunta del braccio - anche se con gli artigli già comincia a lasciare qualche graffio ma tra qualche settimana quello che per ora vi sembra 'solo' un gattone nero diventerà uno dei predatori più letali al mondo". A ricordarcelo il possente ruggito di mamma Ananga che dalla gabbia reclama indietro il suo piccolo Romelu.