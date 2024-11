Napoli, 140mila turisti per il ponte di Ognissanti: ecco il piano del Comune Potenziati i trasporti ed i servizi di raccolta rifiuti, infopoint a disposizione dei visitatori

In occasione delle prossime giornate legate alla festività di Ognissanti/Defunti e alla notevole affluenza di turisti e visitatori previsti in città (l’osservatorio turistico cittadino stima una presenza di 135-140mila turisti), è stato predisposto il potenziamento di alcuni dei principali servizi destinati e migliorare l’accoglienza, i trasporti e la sicurezza in città. E' quanto fa sapere il Comune di Napoli.

L'assessorato al Turismo metterà in campo una serie di servizi per l’accoglienza potenziati per l’occasione:

Tutor: 15 addetti all'accoglienza del turista (riconoscibili da cappellino e pettorina) saranno in strada nei luoghi più frequentati della città e alla Stazione centrale per fornire informazioni, dare indicazioni e distribuire materiale informativo ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 19.

Infopoint mobili: 5 tutor itineranti, in bicicletta e a bordo di una minicar elettrica.

Servizi igienici pubblici: n. 7 bagni chimici mobili (n. 1 in via Riviera di Chiaia; n. 2 via Mezzocannone; n. 2 via Cesare Battisti 40, angolo via Fabio Filzi; n. 2 Piazza del Gesù); - n. 8 bagni fissi in piazza Trieste e Trento.

Resteranno aperti come di consueto tutti i giorni, dalle 10 alle 19, i quattro infopoint posizionati presso: il Molo Angioino, Piazza del Gesù, via Cesario Console, alt. Palazzo Salerno, e via Morghen.

TRASPORTI

In occasione delle festività e della commemorazione dei defunti saranno potenziate le seguenti linee previste per i giorni 31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre per collegare l’area cimiteriale, anche a servizio dei turisti che vogliono visitare il Cimitero monumentale: Linea 584 - via Toledo, piazza Dante, via Foria, via don bosco, Santa Maria del Pianto. Linea 502 - Fuorigrotta / Agnano Linea 180 - Fuorigrotta / Scampia/ Secondigliano/ Santa Maria del Pianto Linea 182 - Paternum/ Via don Bosco/ Santa Maria del Pianto. Linea 501 dedicata agli spostamenti interni del cimitero. Linea 169 - piazza Garibaldi/emiciclo Poggioreale/Stadera.

Inoltre per gli altri cimiteri cittadini sono state potenziate le seguenti linee: Linea 572- monaldi/ chiaiano cimitero(572/br collegato con Linea M1) Linea 575 - scampia / cimitero di secondigliano Linea 194 – San Giovanni/ barra Potenziamento linee tranviarie: Linee 412 / 421 - S.giovanni/brin/piazza Municipio/piazza Garibaldi/piazza Nazionale/ emiciclo Poggioreale.

METRO

Per quanto riguarda la linea 1 della Metropolitana, durante l’intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 9 minuti - con nove treni circolanti della capienza di 1.250 posti – e, negli orari di punta, frequenza delle corse ogni 8 minuti. Si garantirà il prolungamento dell’orario serale venerdì e sabato sera. Linea 6, che collega il quartiere Fuorigrotta con piazza Municipio, continua a osservare orario 7-15.

ALIBUS

Il collegamento Porto-Stazione centrale-Aeroporto sarà garantito da 13 Alibus, due in più rispetto all’ordinario, che, in caso di necessità, saliranno a 14. Su treni, funicolari e Alibus sarà possibile usare TAP&GO con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto.

TAXI

Resta in vigore fino al 5 gennaio 2025 in via sperimentale la nuova disciplina dei turni di servizio per garantire il servizio nel weekend nelle fasce pomeridiane e serali anche nei periodi di maggiore affluenza.

IGIENE URBANA

Sono stati posizionati in piazza Santa Maria degli Angeli i nuovi cassonetti “intelligenti” per la raccolta differenziata che, con un design dedicato ai luoghi più iconici della città , abbelliscono l’area della stazione di Chiaia della Linea 6. Su via Toledo e piazza Trieste e Trento arrivano i primi cestini tecnologici. Sul fronte dell’igiene urbana saranno incrementati i servizi di svuotamento cestini e riassetto delle attrezzature stradali con ulteriori passaggi, in particolare nelle zone a maggiore concentrazione di turismo e passeggio nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Potenziato anche lo spazzamento, sia meccanizzato che manuale in tutte le zone del centro storico, così come sarà effettuato il lavaggio stradale e dei cestini gettacarte nelle aree pedonali, sui marciapiedi e nelle piazze a maggiore affluenza, anche con l’ausilio di prodotti sanificanti, nelle zone della stazione centrale, del centro storico e nelle aree commerciali più frequentate.

SICUREZZA

La Polizia Locale garantirà un maggior presidio del territorio intensificando i controlli contro la movida selvaggia assieme alle altre forze di polizia e proseguiranno i controlli già messi in campo nei weekend precedenti contro l’abusivismo in strada (ambulantato e parcheggio).