Premio ambasciatore del sorriso: eccellenze in campo al Maschio Angioino Edizione 2024 in ricordo di Marcello Colasurdo

Al Maschio Angioino si celebra l’undicesima edizione del prestigioso premio ambasciatore del sorriso in ricordo di Marcello Colasurdo, icona delle tradizioni popolari, re della tammorra e presidente Onorario del premio.

Si svolgerà domani lunedi 4 Novembre a partire dalle ore 16:00, nella splendida sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, l’undicesima edizione del prestigioso Premio Internazionale "Ambasciatore del Sorriso”, evento che vede la vicinanza del Comune di Napoli guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, fondato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli definito l’ambasciatore del sorriso per il suo instancabile impegno nel sociale e organizzato dall’associazione Vesuvius Aps in collaborazione con il Comune di Napoli.

La manifestazione nel corso degli anni ha visto tantissime personalità premiate che hanno donato un sorriso con la propria arte alle fasce deboli con lo slogan “per donare un sorriso basta poco vere un cuore grande, per questo motivo gode la vicinanza di importantissimi patrocini morali di enti, fondazioni e associazioni.

Oltre alle varie sezioni in gara al concorso: poesia, fotografia, pittura e scultura, ad essere premiati tra le tante eccellenze artistiche ci saranno: la nota attrice Nunzia Schiano, l’attrice comica e cabarettista Rosalia Porcaro, la giornalista e conduttrice Rai Diletta Acanfora, il giurista italiano esperto in diritto dello spettacolo Ferdinando Tozzi, il chirurgo ortopedico Vincenzo Secondulfo, la campionessa paralimpica Giusy Sbaglio. Nel settore della comunicazione spiccano tra i premiati come giornalisti, il direttore di Otto Channel Tv e Ottopagine Pierluigi Melillo e Francesco Elia direttore ed editore di Tva Campania.

La manifestazione sarà ricca di emozioni, tra gli ospiti l’attore Rai Cosimo Alberti. Il premio internazionale ambasciatore del sorriso è divenuto in pochi anni attrattore turistico per operatori sociali e culturali proveniente da tutto il mondo, coinvolgendo personaggi noti e popolari diventato tra i migliori a livello nazionale per semplicità, organizzazione e ponendo Napoli capitale della solidarietà.

La cerimonia sarà presentata come tradizione da: Edda Cioffi, Emanuela Gambardella e le miss Lucia Schettino e Annachiara Amoruso coaudivati da Angelo Iannelli. La kermesse sarà ripresa da più importanti mass media regionali e nazionali.