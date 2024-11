Napoli celebra la Giornata della memoria transgender Cerimonia in Piazza Municipio

Un incontro in Sala Pignatiello ed una cerimonia in piazza Municipio, in occasione della Giornata della Memoria Transgender (Transgender Day of Remembrance), per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della giustizia sociale, dei diritti umani e del riconoscimento delle identità di genere.

L’iniziativa, alla quale ha partecipato l’assessora alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, è stata promossa dall’Associazione Transessuale Napoli, per riflettere e rendere omaggio alla memoria delle persone transessuali e transgender vittime di violenze, discriminazioni e pregiudizi.