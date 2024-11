Minorenne pestato sul treno: difeso dai passeggeri Borrelli: "Violenza fenomeno che ha assunto dimensioni preoccupanti"

Venerdì sera, un brutale episodio di violenza si è verificato a bordo di un treno della linea Cumana, che collega Montesanto a Quarto. Un gruppo di quattro giovani ha aggredito un minorenne che viaggiava insieme a un amico, in una scena che ha spaventato i passeggeri presenti. L'aggressione, che è stata repentina e violenta, è avvenuta poco dopo che i ragazzi avevano salito il treno alla fermata La Trencia.

Secondo quanto riferito dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, l'attacco è stato del tutto ingiustificato: «Dopo un breve scambio di parole, i ragazzi hanno iniziato a picchiare il minorenne senza alcuna ragione», ha spiegato il parlamentare. «L'intervento tempestivo di un passeggero, che ha immediatamente allertato il capotreno, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.»

Grazie a questo intervento, il capotreno ha fermato il treno alla stazione di Pianura, avvisando i Carabinieri, ma purtroppo gli aggressori sono riusciti a scappare prima che le forze dell'ordine arrivassero. Nonostante ciò, Borrelli ha sollecitato un'indagine approfondita: «Chiedo che vengano visionate le telecamere di bordo e delle stazioni per identificare i responsabili e assicurarsi che vengano puniti come meritano», ha dichiarato. «La violenza tra i giovani è un fenomeno che sta assumendo dimensioni preoccupanti, e bisogna adottare misure straordinarie per contrastarla.»

Uno dei passeggeri intervenuti, Pasquale Alonzi, ha raccontato di aver notato i quattro ragazzi salire alla fermata La Trencia e, in pochi minuti, di aver assistito all'aggressione. «È stata rapida e senza motivo», ha spiegato. «Mi sono subito attivato per soccorrere il ragazzo e ho avvisato il capotreno, che ha fermato il convoglio e chiamato i Carabinieri. Purtroppo gli aggressori sono riusciti a fuggire, ma spero che le telecamere abbiano ripreso i loro volti.»

L'episodio ha suscitato indignazione tra i cittadini e le autorità, che ora sperano di risalire all'identità degli aggressori e di mettere fine a un fenomeno di violenza che sembra crescere tra i giovani. Nel frattempo, i passeggeri si sono distinti per il loro coraggio, intervenendo per difendere la vittima e impedire che la situazione peggiorasse.