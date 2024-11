L'Asl Napoli 1 centro al fianco delle donne non solo il 25 novembre Attivo il percorso rosa dedicato all'ascolto e all’accoglienza

L'Asl Napoli 1 centro al fianco delle donne non solo il 25 novembre. Nei pronto soccorso dell’Asl Napoli 1 centro, ospedale San Paolo, ospedale dei Pellegrini e ospedale del mare, è attivo il “Percorso Rosa”, dedicato all’ascolto e all’accoglienza delle donne che subiscono violenza.

L’accesso in pronto soccorso in emergenza, consente alla donna di ricevere cure, visite mediche specialistiche e un’assistenza psicologica per l’evento critico subito, in collaborazione con le forze dell’ordine, le procure, i servizi sociali e sanitari territoriali e i centri antiviolenza presenti sul territorio.