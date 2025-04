Tragedia del Faito, Juve Stabia in campo con il lutto al braccio La società: “Vicenda che colpisce l’intera comunità stabiese”

Anche il mondo del calcio ha espresso cordoglio e vicinanza per le vittime della tragedia della funivia del Faito. La Juve Stabia, con una nota ufficiale, ha espresso cordoglio e sgomento, annunciando che nel giorno di Pasquetta scenderà in campo con il lutto al braccio in occasione del match contro la Sampdoria.



Tragedia del Faito: il cordoglio della Juve Stabia

La S.S. Juve Stabia 1907, nelle persone del Presidente Andrea Langella, dello staff tecnico e dirigenziale e del gruppo squadra, esprime il proprio cordoglio e si unisce al dolore delle famiglie delle vittime della tragedia della funivia del Faito e dell’intera comunità stabiese.

Di fronte a un dolore così grande mancano le parole. Siamo profondamente vicini alle famiglie delle vittime, uniti a tutta la città per una tragedia che colpisce l’intera comunità stabiese, compresi noi che la rappresentiamo a livello sportivo.

Lunedì Vespe in campo con il lutto al braccio

In occasione della 34ª giornata del campionato di Serie BKT, per il match Juve Stabia-Sampdoria, la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio. La società ha inoltre inoltrato richiesta alla Lega B per l’osservanza di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della gara.