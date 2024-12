Dai cellulari alla guida al monopattino senza casco: prime multe a Napoli In città le prime sanzioni per le nuove norme del codice della strada

Continuano a Napoli i controlli della Polizia locale per il rispetto delle norme del nuovo Codice della strada. L'infrazione in assoluto più ricorrente continua ad essere l'uso del cellulare alla guida, ma oggi c'è stata anche la prima sanzione per guida del monopattino senza casco: fermato e sanzionato un giovane che si trovava sul lungomare, più precisamente a Largo Sermoneta.