Napoli e i quattro ecomusei della Campania: storie, umanità e biodiversità Presente all'evento la vicepresidente del consiglio regionale Valeria Ciarambino

Mercoledì 16 aprile alle ore 11 a Napoli, presso il centro Chikù, largo della cittadinanza attiva, sede del Moss, ecomuseo diffuso di Scampia e dell’associazione chi rom e...chi no, i quattro ecomusei della Campania si racconteranno alla cittadinanza e alle istituzioni per condividere un assaggio del loro patrimonio.

All’evento saranno presenti insieme ai rappresentanti degli ecomusei della regione, Valeria Ciarambino, vicepresidente del consiglio regionale e prima firmataria della proposta di legge per gli ecomusei, Felice Casucci, assessore alla semplificazione amministrativa e al turismo della regione Campania, Nicola Caputo, assessore all’agricoltura della regione Campania.

La legge regionale ha istituito formalmente gli ecomusei in Campania dandone nuovo impulso e riconoscendo il lavoro anche decennale delle comunità che operano per la conoscenza, tutela e la promozione di beni materiali e immateriali del territorio.

L’offerta culturale della Campania si arricchisce con gli ecomusei che promuovono arte pubblica e sperimentazioni, itinerari paesaggistici e culturali, tradizioni e gestualità, narrazioni e sostenibilità ambientale ed economica, formazione e lavoro in territori complessi e considerati periferici, ma ricchi di storie, umanità e biodiversità.

L’obiettivo è di renderli luoghi esperienziali e formativi ad alta fruizione pubblica, attrattori culturali sia per gli abitanti che per visitatori di passaggio, in grado di essere in relazione con il territorio e in connessione con i cambiamenti globali.