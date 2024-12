Ciarambino: umanizzazione cure oncologiche e teatroterapia pazienti psichiatrici La soddisfazione della vice presidente del consiglio regionale della Campania

"Sono particolarmente soddisfatta per i miei emendamenti di spesa approvati nella legge di bilancio regionale - dichiara Valeria Ciarambino, vice presidente del consiglio regionale e componente del gruppo misto - ho sempre interpretato il mio ruolo politico come servizio alla collettività, e soprattutto alle persone più fragili.

Per questo sono felice di aver ottenuto il finanziamento del progetto di umanizzazione delle cure oncologiche dell'azienda ospedaliera dei colli, rivolto alle donne che lottano quotidianamente contro un tumore.

Nessuna paziente, mai, deve rinunciare alla cura di sé e della propria femminilità, anche e soprattutto durante un percorso medico che ne stravolge i tratti.

Sarà inoltre potenziato un servizio di accompagnamento dal domicilio all’ospedale Monaldi per quei pazienti oncologici con difficoltà a servirsi dei mezzi pubblici o con mancanza di supporto familiare. Così come sono orgogliosa per aver fatto finanziare un progetto sperimentale di arteterapia e teatroterapia del dipartimento di psichiatria dell'azienda ospedaliera “Vanvitelli”.

I pazienti con disturbi mentali verranno coinvolti in laboratori di arte e di teatro quali occasioni per poter esprimere se stessi e socializzare, con ricadute favorevoli sul loro percorso riabilitativo e sull’inserimento sociale".