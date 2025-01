Il Comune di Napoli adotta un regolamento per le spese di rappresentanza La delibera è stata approvata con l'unanimità dal Consiglio comunale

Il Comune di Napoli ha approvato un nuovo regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza, una mossa importante per garantire maggiore trasparenza e responsabilità nell'utilizzo delle risorse pubbliche. La delibera è stata discussa e approvata all'unanimità dal Consiglio comunale nella seduta di oggi, segnando un passo significativo verso una gestione più efficiente e controllata delle risorse destinate alla promozione dell'immagine e delle attività dell'amministrazione.

Trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione

L'assessore ai Rapporti con il Consiglio, Teresa Armato, ha illustrato il provvedimento, sottolineando che, sebbene non vi fosse un obbligo di legge per gli enti locali di adottare un regolamento di questo tipo, l'amministrazione ha deciso di procedere su iniziativa del sindaco e della Giunta per garantire maggiore trasparenza, efficacia ed economicità. Il regolamento, infatti, si inserisce nel più ampio principio del buon andamento della pubblica amministrazione, mirando a un utilizzo delle risorse che rispetti standard elevati di accountability.

Modalità di autorizzazione e gestione delle spese

Secondo il regolamento, le uniche autorità competenti ad autorizzare le spese di rappresentanza sono il sindaco e il presidente del Consiglio comunale, tramite i dirigenti competenti. L'effettiva gestione delle spese sarà affidata all'ufficio del cerimoniale, che opererà in coordinamento con altri uffici comunali per garantire che le risorse siano utilizzate nel rispetto delle finalità stabilite, ossia per promuovere l'immagine e le attività dell'amministrazione, nonché per accrescere il decoro e il prestigio della città. Le spese di rappresentanza, come evidenziato dall'assessore, sono risorse impiegate per eventi e attività che mirano a rappresentare adeguatamente l'amministrazione e la città verso l'esterno, garantendo la visibilità e il prestigio delle sue istituzioni.

Altri provvedimenti del Consiglio comunale

Nel corso della stessa seduta, il Consiglio comunale ha anche approvato la delibera per la costituzione di due nuovi centri giovanili. Il primo sarà situato a Piedigrotta, all'interno di un immobile confiscato alla criminalità, mentre il secondo sorgerà in piazza Cavour. Questi centri rappresentano un importante investimento nelle politiche giovanili, offrendo spazi di aggregazione e di crescita per i giovani della città. Con l'approvazione del regolamento sulle spese di rappresentanza e l'istituzione di nuovi centri giovanili, il Comune di Napoli continua a lavorare per migliorare la gestione delle risorse pubbliche e promuovere iniziative a beneficio della collettività.