Bilancio Comune di Napoli: Cgil, Cisl e Uil incontrano Barretta e Manfredi "Bene abbattimento esposizione finanziaria e tempi pagamenti, ora confronto su partecipate"

Questa mattina Cgil, Cisl e Uil Napoli hanno incontrato l’assessore al Bilancio e il sindaco di Napoli, Pier Paolo Baretta e Gaetano Manfredi, per discutere della manovra di Bilancio che si appresta ad arrivare in consiglio comunale per l’approvazione finale.

“CGIL CISL e UIL Napoli – si legge nella nota unitaria firmata da Nicola Ricci e Raffaele Paudice per la Cgil Napoli e Campania e dai segretari generali di Cisl e Uil Napoli, Melicia Comberiati e Giovanni Sgambati - ritengono che l'incontro per la presentazione della legge di bilancio che si è tenuto oggi presso il Comune di Napoli alla presenza dell'assessore Pier Paolo Baretta e del Sindaco Gaetano Manfredi abbia fornito importanti elementi di riflessione sullo sviluppo strategico della città. Partendo da un comune apprezzamento per lo sforzo svolto dall'amministrazione comunale per l'abbattimento della esposizione finanziaria del Comune che nel triennio è stata di oltre un miliardo di euro, portando l'ammontare complessivo al di sotto dei 4 miliardi euro, riteniamo estremamente importante che finalmente il tempo di pagamento dei fornitori del Comune sia stato portato alla soglia dei 30 giorni”.

“Riteniamo, tuttavia, - proseguono Paudice, Comberiati e Sgambati - che la vera sfida si giochi sugli elementi strutturali che possono determinare la vera svolta nello sviluppo della città, a partire dal tema delle società partecipate, sul cui riordino è necessario un confronto serrato e trasparente che dovrà avvenire nell'arco dei prossimi mesi e sul quale il Sindaco si è impegnato a convocare una serie di incontri che presto saranno calendarizzati”.

“Altrettanto cruciale – concludono Cgil, Cisl e Uil Napoli - è un confronto sugli altri temi strutturali necessari per lo sviluppo della città, per la pianificazione della sua crescita integrata con la città metropolitana che si porranno a valle dell'approvazione della manovra di bilancio”.