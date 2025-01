Napoli, città metropolitana: dal consiglio ok al bilancio Manovra da 690 milioni con fondi per scuole, strade, trasporti, ambiente e sviluppo del territorio

Nel corso della seduta tenutasi questo pomeriggio nell’aula di Santa Maria la Nova e appena conclusasi, il consiglio metropolitano ha adottato il bilancio di previsione 2025 e altri importanti atti di programmazione e pianificazione, tra cui la nota di aggiornamento al dup 2025-2027, i piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il programma triennale delle opere pubbliche.

Il sindaco Manfredi: “Ente in salute, manovra importante per lo sviluppo del territorio”. Tra gli stanziamenti, 196 milioni di euro alle scuole, 103 per trasporti e strade, 34,8 per l’ambiente e 7,4 per attività culturali, 10 per lo sport e altrettanti per il turismo. In consiglio esce Sorrentino ed entra Carbone

Una manovra da 690 milioni di euro, 687,8 per essere precisi, di cui ben 250 per spese di investimento. Fondi per strade, scuole, trasporti, occupazione, sviluppo sostenibile e ambiente. Ma anche tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e assetto del territorio. Con il voto favorevole della maggioranza il Consiglio Metropolitano di Napoli ha adottato, nel corso della seduta tenutasi questo pomeriggio nell’aula di Santa Maria la Nova e appena conclusasi, il Bilancio di Previsione 2025 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, il Programma Triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027.

Manfredi: “Ente in salute, una manovra importante per gli obiettivi strategici dell’Ente”

“La Città Metropolitana è un ente in salute. Quella adottata oggi, dunque – ha affermato il Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi – è una manovra importante, con risorse ingenti per quelli che consideriamo i settori strategici dell’Ente, quali scuole, strade, ambiente, cultura, sport, transizione ecologica e digitale, che darà un impulso significativo allo sviluppo economico e sociale del territorio. Dalle verifiche condotte dal Collegio dei Revisori dei Conti emerge, inoltre, che tutti i progetti del PNRR sono in linea con gli obiettivi attesi. Ringrazio, dunque, tutte le forze politiche in Consiglio che hanno contribuito, ciascuna in base al proprio ruolo, al raggiungimento di questo ottimo risultato”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Vicesindaco Giuseppe Cirillo: “Questo bilancio testimonia una volta di più che la Città Metropolitana è un Ente con grande solidità finanziaria che riesce a sostenere con forza un programma di sviluppo in sinergia con tutte le istituzioni, con l’obiettivo di un miglioramento complessivo e armonico dei livelli di vivibilità per tutta la comunità metropolitana”.

“Grazie all’avvenuto riallineamento dei dati della contabilità dell’Ente con i dati inseriti nella Piattaforma Crediti Commerciali, cui l’amministrazione Manfredi ha dato impulso – ha sottolineato il Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio, Marco Antonio Del Prete - da quest’anno in Bilancio non è più necessario accantonare somme per il Fondo di Garanzia, liberando circa 3 milioni di euro per l’anno in corso e complessivi 10 milioni di euro quando sarà approvato il rendiconto. Un’importante attività svolta dagli uffici e dallo staff del Sindaco”.

Le cifre

L’importante documento di pianificazione per l’esercizio finanziario 2025 prevede, dunque, stanziamenti per 196 milioni di euro per le scuole - il 28,5% dell’intero Bilancio - di cui 57 per spese correnti e 139 per spese di investimento. Manutenzione e adeguamento infrastrutturale e tecnologico degli edifici esistenti, ma somme importanti anche per la realizzazione di nuove cittadelle scolastiche in varie aree del territorio metropolitano.

Per i trasporti e per il diritto alla mobilità stanziati 103 milioni di euro: tra gli interventi, 32,5 mln per il trasporto pubblico locale, 69,5 per il miglioramento della viabilità e la realizzazione di infrastrutture stradali e un milione per altre modalità di trasporto. Previsti, tra l’altro, diversi interventi infrastrutturali e contributi per l’acquisto di mezzi per il trasporto pubblico locale nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

È, invece, di 34,8 milioni la previsione per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente: in particolare, andranno a finanziare azioni di difesa del suolo, manutenzione dei versanti, delle coste, delle opere marittime e delle scogliere lungo le coste della città metropolitana, interventi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale, e contribuiranno anche alla spesa prevista per la gestione dei rifiuti e per aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

Otto milioni e 150mila euro vanno alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, dieci milioni e 600mila euro per investimenti per lo sport e 9,8 mln per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo.

Fondi per lavoro e assetto del territorio

Altri 17 mln stanziati per le politiche per il lavoro e la formazione professionale, cui afferiscono anche i progetti per le cooperative e i lavoratori socialmente utili; 2,2 mln per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa, mentre 182,6 milioni sono destinati alle relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - stanziamento che contiene anche i trasferimenti che l’ente versa allo Stato in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa e che assorbe il 26%, ovvero un quarto del totale della manovra - e 59,8 mln a servizi per conto terzi.

Il Consiglio Metropolitano sarà ora convocato per l’approvazione definitiva del documento contabile, che avverrà a seguito del parere espresso dalla Conferenza Metropolitana sullo stesso e sugli atti collegati. In apertura di seduta la surroga: in Consiglio Luigi Carbone sostituisce Felice Sorrentino

Tra gli altri provvedimenti, l'Assemblea ha dato il via libera alla proroga dei finanziamenti per la realizzazione del Parco progetti dei Comuni nell'ambito del Piano Strategico metropolitano.

In apertura dei lavori, il Consiglio aveva proceduto alla surroga del Consigliere Felice Sorrentino - decaduto in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale di Poggiomarino - con Luigi Carbone, il primo dei non eletti nella lista Napoli Metropolitana e Consigliere al Comune di Napoli. Al Consigliere uscente è andato il riconoscimento per il lavoro svolto da parte di tutta l’Assemblea, che ha anche formulato gli auguri di buon lavoro per il neoentrato. I lavori sono terminati con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.