Cento giorni al Giro d’Italia, Napoli si illumina di rosa: che spettacolo Suggestiva l’area borbonica del Molo San Vincenzo e quartier generale della Marina

Mancano 100 giorni alla partenza del Giro d’Italia, che vedrà Napoli protagonista per la quarta volta consecutiva. La Città Metropolitana è riuscita, infatti, a ottenere un fantastico poker per valorizzare Parthenope e la sua area metropolitana agli occhi del mondo.

E a 100 giorni dal via ecco “Città in rosa”: le 38 città che ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno illuminato del colore della maglia che ogni ciclista sogna di indossare i loro luoghi simbolici.

Napoli ha scelto di tingere simbolicamente di rosa l’area borbonica del Molo San Vincenzo e del Quartier Generale della Marina.

“Quest’anno abbiamo voluto puntare sull'area del molo San Vincenzo, nell'ambito della collaborazione con la Marina Militare, partner consolidato in tante iniziative collaterali al Giro d’Italia, e crocevia di un luogo straordinario su cui è in corso un progetto di valorizzazione turistico-culturale", ha affermato il Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.

Il Qgm è anche il set della fiction Rai ‘Mare Fuori’, popolarissima tra i giovani.

La Potenza - Napoli, tra bellezza e riscatto. A breve la firma del Protocollo d’intesa Città Metropolitana – Comuni passaggio di tappa

La Potenza – Napoli si svolgerà giovedì 15 maggio, e sarà la sesta (e la più lunga, con i suoi 226 km) tappa della 108ª edizione del Giro d’Italia. Prima della volata finale sullo splendido Lungomare, nel meraviglioso abbraccio del Golfo di Napoli, i corridori attraverseranno il Nolano e l’area a nord del capoluogo. “Quest’anno, oltre a un viaggio tra le meraviglie della Città Metropolitana di Napoli - ha sottolineato il Vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo - abbiamo voluto dare anche un segnale forte di inclusione sociale, portando il Giro non solo nei luoghi più belli e rinomati, ma anche nelle aree che vivono situazioni di sofferenza, anche se per motivi diversi, come il Parco Verde di Caivano, dove siamo già impegnati su vari fronti, dalle scuole allo sviluppo infrastrutturale dell’area industriale, o lo stabilimento Fiat–Stellantis di Pomigliano, per far comprendere che ovunque c’è speranza e possibilità di rinascita e sviluppo”.

A breve i sindaci dei comuni passaggio di tappa saranno convocati dalla Città metropolitana per la sottoscrizione di un protocollo di intesa per la promozione e valorizzazione territoriale. “Sarà un evento eccezionale per tanti motivi – ha evidenziato il Consigliere metropolitano delegato allo Sport, Sergio Colella – che farà risplendere le bellezze di Napoli e della sua area metropolitana nei 200 Paesi collegati da tutto il mondo”.