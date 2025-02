Tremano nuovamente i Campi Flegrei: scossa avvertita anche a Napoli Sisma di magnitudo 2.2, sciame sismico in corso

Tornano a tremare i Campi Flegrei, con il territorio nuovamente alle prese con il bradisismo. Registrata alle 7:18 una scossa di magnitudo 2.2 con epicentro nella zona della Solfatara, ad Agnano Piscarelli.

Il sisma però è stato distintamente avvertito anche nella zona occidentale di Napoli, in particolare a Fuorigrotta e Bagnoli.

La scossa segue altre avvenute in precedenza: per gli esperti sarebbe in corso uno sciame sismico.