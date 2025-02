Scossa di terremoto a Napoli: dopo le verifiche gli alunni tornano in classe Non sono stati registrati danni, ma diversi dirigenti hanno deciso comunque lo stop alle lezioni

"A seguito delle scosse di terremoto registrate in mattinata nell’area flegrea, sono state attivate le procedure previste per la verifica delle strutture scolastiche". Lo rende noto Palazzo San Giacomo. In tutte le scuole del territorio di Napoli interessato dal fenomeno, gli alunni e il personale sono stati temporaneamente evacuati per consentire la verifica di eventuali danni. Sul posto si sono recati la Protezione civile comunale e la Polizia locale, tenendo costantemente informato il sindaco Gaetano Manfredi.

"Completati gli accertamenti ed esclusi pericoli per l’incolumità delle persone, è stata decisa la ripresa delle attività - fanno sapere da palazzo di città -. Per la succursale di via Di Pozzuoli dell’Istituto professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera “Gioacchino Rossini”, il dirigente scolastico ha autonomamente disposto la sospensione delle attività didattiche per la giornata di oggi. All’Istituto comprensivo statale “Console”, gli alunni sono stati affidati ai genitori in attesa del completamento delle verifiche. Non sono stati segnalati danni alle strutture ospedaliere e non sono giunte segnalazioni alla Protezione civile comunale".