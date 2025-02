Vertenza Dema, Fiom Napoli: "Da Paolo Scudieri parole non suffragate da fatti" La preoccupazione del segretario generale Mauro Cristiani

"In una intervista rilasciata in giornata, il proprietario della Adler, Paolo Scudieri ha affermato che in Campania il Gruppo Dema non subirà nessuna chiusura e nessuno sarà licenziato.

Ad oggi l’unico dato certo è che il piano industriale circolato nei giorni scorsi e presentato proprio da Scudieri lo scorso 6 febbraio al Ministero del Made in Italy conferma la chiusura del sito di Paolisi e che gli addetti del sito di Somma Vesuviana saranno 58 su 260, in quanto sono previste solo le attività di 'galvanica' e di 'laminazione'.

In realtà anche queste due lavorazioni non sono sicure perché nel nuovo organigramma inviato da Adler il 7 febbraio a tutti i dipendenti per il sito di Somma Vesuviana é contemplata la sola 'galvanica'".

E' quanto afferma il segretario generale della Fiom Cgil di Napoli, Mauro Cristiani. "Se effettivamente ci fosse un nuovo piano industriale - aggiunge Cristiani - era dovere di Adler illustrarlo alle organizzazioni sindacali e darne contezza ai dipendenti. E’ evidente che oggi Scudieri tenta, tra l’altro in modo maldestro, di accreditarsi come imprenditore illuminato".