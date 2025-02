Napoli city half marathon: assistenza garantita in 100 secondi Croce rossa in campo. Alla Mostra d'oltremare un presidio con 4 posti letto

Gli angeli della mezza maratona. I professionisti della Croce Rossa Italiana che veglieranno su 7mila runner sul percorso e almeno altrettanti accompagnatori che visiteranno l'Expo alla Mostra d'Oltremare il 22 e 23 febbraio.

Napoli Running e Croce Rossa Italiana uniti per un obiettivo: “Assistenza Garantita in 100 secondi”, quella che decine di professionisti della Croce Rossa italiana, sezione di Napoli, saranno in grado di prestare ai Runner della Napoli City Half Marathon ed ai partecipanti della Family Run&Friends.

Il 23 febbraio un'ambulanza medica chiuderà il percorso posizionandosi dopo l'ultimo runner in gara per essere in grado di soccorrere chiunque nelle emergenze; altre tre ambulanze saranno disseminate lungo i 21 km del percorso, a largo Sant'Erasmo, in piazza Vittoria ed all'arrivo. A queste si aggiungeranno 2 motoambulanze che faranno la spola lungo tutti i 21.097 km. Alla Mostra d'Oltremare sarà allestito un presidio medico con quattro posti letto.

Infine sul percorso ci sarà personale della Croce Rossa Italiana formato per intervenire per un primo soccorso con defibrillatore. Il tutto per essere pronti ad una “Assistenza Garantita in 100 secondi”.

Sabato 22 febbraio l'occhio vigile si poserà su famiglie, bambini, passeggini e quanti prenderanno parte alla Family Run&Friends in programma nei viali della Mostra d'Oltremare.



"Il nostro obiettivo è quello di assicurare lungo il percorso una assistenza immediata agli atleti con particolare attenzione alla parte finale quando arriveranno runner affaticati dai 21 km percorsi e non tutti possono essere adeguatamente preparati fisicamente" afferma il Direttore della Croce Rossa Italiana di Napoli Paolo Monorchio.

"La sicurezza prima di tutto. Napoli Running ha costituito una rete che mette al centro le esigenze del runner e vogliamo ringraziare la Croce Rossa ed il suo personale che ci consente di essere tranquilli per tutto quello che riguarda il soccorso garantendo un intervento praticamente in tempo reale" le parole del Presidente di Napoli Running Carlo Capalbo.

Le gare

Sabato 22 febbraio 2025 la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale. Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito CLICCA QUI o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 23 febbraio 2025, è tempo di personal best con la Napoli City Half Marathon, e di emozioni senza pensieri per i partecipanti della Staffetta Charity Program, nella quale due runner condividono il percorso della mezza maratona con la formula 10 Km + 11,0975 Km.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 19 febbraio 2025 o al raggiungimento della capacità massima di gara. Fino al 19 febbraio 2025 è attiva la quota combinata di € 150.00 con Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo 2025.