Otorinolaringoiatria Nola-Torre del Greco: masterclass Asl Napoli 3 Sud Per fermare la migrazione sanitaria: otto giovani chirurghi parteciperanno al corso

Formare giovani specialisti in otorinolaringoiatria e migliorare l’offerta ospedaliera per il trattamento delle patologie naso-sinusali: questi gli obiettivi della terza edizione della Masterclass di dissezione anatomica, in programma il 21 febbraio 2025 presso la Fondazione Ebris di Salerno.

L’iniziativa nasce dall’impegno dell’Asl Napoli 3 Sud e, in particolare, dagli specialisti della struttura dipartimentale di otorinolaringoiatria degli ospedali di Nola e Torre del Greco, diretta da Bernardino Cassiano, organizzatore e direttore del meeting scientifico.

Otto giovani chirurghi parteciperanno al corso, guidati da un team di esperti provenienti da diverse regioni italiane. “Il nostro obiettivo – spiega Giuseppe Russo, direttore generale Asl Napoli 3 Sud – è formare nuovi specialisti e contrastare la migrazione sanitaria, un fenomeno su cui Regione e ospedali campani lavorano da tempo”.

Cassiano sottolinea l’importanza della formazione avanzata: “Più competenze sviluppiamo, meno pazienti saranno costretti a curarsi altrove”.

Durante il corso saranno presentate strumentazioni innovative, tecniche chirurgiche avanzate e strategie per la gestione delle complicanze. Interverranno il professor Matteo De Notaris, neurochirurgo dell’Università di Salerno, e due massimi esperti nazionali di chirurgia endoscopica naso-sinusale: Maurizio Bignami di Bergamo e Aurelio D’Ecclesia dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Un focus particolare sarà dedicato all’uso della tecnologia piezoelettrica, già in dotazione agli ospedali di Nola e Torre del Greco.

Mario Pepe