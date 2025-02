Ischia, stop del Comune al Pagoda Lifestyle: revocata la scia Di proprietà della famiglia Mazzarella, potrebbe non avviare la stagione turistica

L’Hotel Pagoda Lifestyle, rinomata struttura situata nel cuore del porto di Ischia e di proprietà della famiglia Mazzarella, potrebbe non accogliere ospiti nella prossima stagione turistica. A mettere a rischio l’apertura è stata una serie di verifiche approfondite condotte congiuntamente dalla Capitaneria di Porto e dall’amministrazione comunale di Ischia, al termine delle quali sono stati revocati due documenti fondamentali per l’operatività dell’hotel: la SCIA di agibilità e la certificazione di inizio attività.

La vicenda è ora nelle mani dei giudici del Tar Campania, che il prossimo 24 marzo saranno chiamati a esaminare il ricorso presentato dalla società Tourist Italia. L’istanza mira all’annullamento del provvedimento con cui, lo scorso 30 novembre, il Comune di Ischia – con un atto emesso dall’ente di via Iasolino – ha disposto la revoca delle autorizzazioni necessarie alla struttura. L’esito dell’udienza sarà determinante per il futuro dell’hotel: qualora non venga concessa la sospensiva, la struttura dovrà restare chiusa almeno fino all’udienza di merito, con inevitabili ripercussioni sulla stagione turistica imminente.

Gianni Calice