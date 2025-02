"Sottencoppa": si alza il sipario sulla festa di Carnevale a Napoli Terza edizione della manifestazione in Piazza Mercato: ecco tutti gli appuntamenti in programma

Il Carnevale di Napoli trova il suo cuore in Piazza Mercato. A partire da venerdì 28 febbraio, la storica esedra ospita la terza edizione di "Sottencoppa – Carnevale sonico napoletano", festival promosso dal Comune di Napoli e divenuto ormai un appuntamento fisso della programmazione culturale della città.

"Con tre giorni di festa (28 febbraio, 1 e 4 marzo, ore 19-24), che fondono musica, performance e ritualità, Sottencoppa conferma la vocazione sonora e visionaria del carnevale partenopeo, invitando un pubblico di tutte le età a vivere un’esperienza collettiva di trasformazioni e mascheramenti che celebra e rinnova la tradizione nell’incontro con suggestioni che attraversano diverse epoche e geografie; un’esperienza sonora che celebra la multiculturalità attraverso la musica. 15 artisti locali e internazionali – dall’Europa all’America, passando per l’Africa – animeranno la piazza e il grande tendone da circo che vi sarà temporaneamente allestito, spazio surreale di metamorfosi dove i confini tra pubblico e spettacolo si dissolvono e le identità si reinventano.

Accanto alla proposta musicale e performativa, con la direzione artistica di Giulio Nocera, Sottencoppa dedica ai più piccoli uno spazio di gioco e reinvenzione, curato da Selvaggia Filippini e Angela Dionisia Severino. Dalla musica d’insieme alle guarattelle fino alle maschere della Commedia dell’arte, sono 4 gli appuntamenti performativi e laboratoriali dedicati ai bambini: ad ospitarli, sabato 1 marzo, lo Spazio culturale Obù di Terzoluogo e, martedì 4 marzo, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato", come annunciato dal Comune di Napoli nella conferenza stampa di presentazione.

“Le radici storiche e l’identità ibrida di Piazza Mercato rappresentano il cuore pulsante della terza edizione di Sottencoppa. Si conferma così l’impegno del sindaco Manfredi per la valorizzazione di questo luogo straordinario, che trova il suo volano di sviluppo in una proposta culturale di qualità, capace di coinvolgere pubblici diversi e dialogare con le eterogenee culture che abitano la nostra città”, afferma il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo.

“Accanto alla piazza, altri due spazi vengono coinvolti dalla manifestazione: la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, che l’amministrazione comunale ha recentemente restituito alla città e che anima con una programmazione costante e diversificata, e lo Spazio culturale Obù, situato all’interno dell’ex Chiostro di Sant'Anna a Capuana e attualmente al centro di un significativo progetto di riqualificazione realizzato da Fondazione Terzoluogo, con cui il Comune ha siglato un protocollo di intesa per operare congiuntamente e garantirne la valorizzazione”.

“Sovvertire e trasformare: è questo che deve fare il Carnevale”, aggiunge il consigliere del sindaco di Napoli per le biblioteche e la programmazione culturale integrata Andrea Mazzucchi, “ne raccoglie lo spirito provocatorio Sottencoppa, che anche quest’anno arricchisce l’offerta culturale della città con una rassegna sonora nel segno della contaminazione. Artisti internazionali con suoni, ritmi e strumenti non convenzionali si mescolano alle forme e ai protagonisti della nostra tradizione per dare luogo a uno scambio di generi inaudito. Questa Amministrazione vuole così partecipare alla festa che più di tutte esalta il carattere metamorfico di Napoli: il Carnevale, che ci ricorda che ogni cosa per ricominciare deve diventare sempre altro da sé, deve capovolgersi”.

Completa il cartellone delle iniziative in programma in Piazza Mercato, il 2 marzo, la terza edizione del “CARNEVALE DI MASANIELLO”, promosso dall’Associazione ASSO.GIO.CA con la rete territoriale del Forum Mercato Orefici e con il patrocinio morale del Comune di Napoli. In programma, dalle ore 10.00 alle 13.30, tante iniziative di animazione per bambini e famiglie, esibizioni di giocolieri e mangiafuoco, spettacoli di clown e parate di rievocazione storica e di maschere contemporanee.

Nei giorni scorsi è stata, inoltre, approvata in giunta, su proposta del sindaco, dell’assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato e dell’assessore alla legalità Antonio De Iesu, una delibera finalizzata alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni carnevalesche. Questa delibera rappresenta un passo significativo verso il rilancio dei diversi appuntamenti di carnevale a Napoli, con l’intento di trasformarli in un momento centrale nel panorama degli eventi cittadini.

“Napoli è una città che incanta il mondo per la sua autenticità, per la forza delle sue tradizioni popolari e per la capacità di reinventarsi senza mai perdere la propria identità. Questa è la nostra ricchezza ed è ciò che attira visitatori da tutto il mondo”, dice l’assessora al turismo e alle attività produttive Teresa Armato. “È straordinario vedere come, in queste settimane, Napoli si animi di creatività e passione grazie alle tante associazioni, famiglie e bambini che lavorano alla realizzazione di carri, pupazzi e costumi. Questo fermento è la dimostrazione di quanto il Carnevale sia un momento di condivisione, di appartenenza e di trasmissione delle tradizioni. L’amministrazione comunale sostiene e incoraggia questo spirito, fatto di creatività, partecipazione e storia. Valorizziamo il Carnevale proprio in questa direzione: sostenere le sue radici popolari, favorire la partecipazione dei quartieri e rendere questa festa un momento in cui Napoli si mostra nella sua forma più autentica. Perché è questa autenticità a renderci unici e competitivi sul mercato internazionale del turismo”.

L’iniziativa mira a incentivare la partecipazione di privati, associazioni, fondazioni ed enti no profit nell’organizzazione di eventi carnevaleschi con un forte legame alle tradizioni locali. Particolare attenzione è rivolta al coinvolgimento dei giovani e alla promozione della socializzazione nei vari quartieri della città. Le Municipalità saranno incaricate di valutare l’interesse pubblico delle iniziative e, laddove possibile, concedere l’esenzione delle spese relative ai servizi della Polizia Locale per la sicurezza e la viabilità, nel rispetto del regolamento vigente. L’obiettivo è rafforzare l’immagine di Napoli come meta turistica di rilievo, sostenendo eventi legati al Carnevale che esprimano l’identità del territorio, assolvendo anche alla funzione di decentrare e destagionalizzare i flussi turistici. La delibera dedicata alle manifestazioni carnevalesche si inserisce nell’ambito della valorizzazione delle diverse identità territoriali cittadine e segue un’altra delibera di giunta che prevede agevolazioni per chi decide di investire in cultura in piazza Mercato.