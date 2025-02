Napoli: via Luigia Sanfelice: marciapiede transennato da un anno Nuovo pressante appello per eliminare i disagi e garantire la sicurezza

"Il Vomero, quartiere collinare partenopeo, tra i tanti problemi che affliggono i residenti per palesi carenze e malfunzionamenti nell'ambito di servizi pubblici essenziali, si trova a fronteggiare anche un problema di sicurezza che coinvolge i pedoni che transitano in via Luigia Sanfelice, una delle più belle e antiche strade della collina, da dove si può ammirare anche uno dei più belli panorama sul golfo di Napoli.

Da circa un anno infatti il marciapiede posto lungo la facciata laterale della funicolare di Chiaia risulta transennato per tutta la sua ampiezza e per un tratto di una ventina di metri di lunghezza, senza che trovino risposta i tanti appelli e le sollecitazioni per l'esecuzione dei lavori che restituirebbero il suddetto marciapiede alla viabilità pedonale ". A intervenire ancora una volta sul problema datato è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

"L'aspetto che desta maggiori preoccupazioni, soprattutto per gli aspetti legati alla sicurezza - sottolinea Capodanno -, è costituito dal fatto che il transennamento costringe i pedoni a scendere in strada, non potendo utilizzare il marciapiede, camminano sia in discesa che in salita lungo la carreggiata, con evidenti pericoli peraltro in una strada peraltro non molto ampia e con intenso traffico veicolare. Questa situazione non solo aumenta il rischio di incidenti, ma crea anche disagi per coloro che si muovono in quella zona, in particolare per anziani e persone con disabilità.

Più volte - puntualizza Capodanno - i vomeresi hanno espresso il loro disappunto per la mancanza di informazioni chiare riguardo ai motivi che ritardano l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della situazione normale, costringendoli a camminare in mezzo alle auto, rimanendo senza risposta le tante richieste alle autorità competenti di intervenire al più presto per garantire la sicurezza di tutti.

È fondamentale - conclude Capodanno - che venga prestata massima attenzione a questo problema affinché i pedoni possano riacquistare la libertà di muoversi in sicurezza senza dover correre rischi inutili. Al riguardo, i vomeresi sperano di vedere un impegno reale e immediato da parte delle istituzioni per riportare la sicurezza e l'accessibilità in via Luigia Sanfelice come in altre strade della Città, dove esistono problemi analoghi: un diritto fondamentale per tutti".

Sulla questione Capodanno sollecita, ancora una volta, l'intervento immediato degli uffici comunali competenti.