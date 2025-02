Giubileo 2025: avvocati e Arcidiocesi Napoli per progetto «Carità e giustizia» Anna Salvati per il Coa e Gianluca Guida per l’Arcidiocesi saranno i referenti

L’Arcidiocesi e l’Ordine avvocati di Napoli rappresentati rispettivamente dal cardinale Domenico Battaglia e dall’ufficio di presidenza del Coa (presidente Carmine Foreste, vicepresidente Gabriele Esposito, consiglieri Loredana Capocelli e Manuela Palombi) hanno sottoscritto questa mattina presso la sede della Curia in Largo Donnaregina il protocollo d’intesa alla base del progetto “Carità e giustizia”. Tale iniziativa consiste nella realizzazione di attività sugli argomenti del riscatto e della riconciliazione, quali temi centrali del Giubileo 2025, e nell’apertura di uno sportello presso gli uffici del settore “Carità e giustizia”. Lo sportello fornirà un orientamento di natura legale alle persone meno abbienti e sarà attivato grazie alla disponibilità gratuita degli iscritti all’Albo avvocati di Napoli.

“In occasione dell’ultimo Sinodo della chiesa di Napoli sono venute alla luce esigenze primarie della società – ha detto il cardinale Battaglia – riportando l’attenzione sul senso dell’umano individuato nell’ascolto dei mondi in cui i cristiani vivono e lavorano, cioè “camminano insieme”: questo significa porre in primo piano la centralità dell’uomo e le varie componenti della sua attività”.

Il presidente del Foro napoletano Carmine Foreste ha specificato: “Siamo consapevoli della nostra funzione e del ruolo dell’Avvocatura di tutela dei diritti fondamentali: sugli argomenti centrali del Giubileo abbiamo condiviso con l’Arcidiocesi la necessità di realizzare attività di elevato valore sociale attraverso un’opera di orientamento legale a favore di coloro che, per la situazione di emarginazione in cui vivono, non riescono ad avere facilmente accesso alla giustizia e alla tutela dei propri diritti”.

Anna Salvati per il Coa e Gianluca Guida per l’Arcidiocesi saranno i referenti ai quali è stato affidato il coordinamento delle attività per la realizzazione del progetto “Carità e giustizia”.

