Ecco "I’m on fire", il primo singolo della misteriosa rock band SO.GO. Chi si cela dietro SO.GO? È una domanda che, al momento, non ha risposta

Chi si cela dietro SO.GO? È una domanda che, al momento, non ha risposta. Quel che è certo è che SO.GO è destinato a lasciare un segno nel rock contemporaneo

È la storica etichetta discografica napoletana Polosud Records ad annunciare il lancio di “I’m on fire”, il primo singolo del progetto musicale più misterioso dell’anno: SO.GO, acronimo di Sodoma e Gomorra. Il singolo di debutto dell’enigmatica rock-band è da oggi disponibile su tutte le piattaforme musicali digitali internazionali.

SO.GO è un’esperienza musicale avvolta nel mistero. Nessuno conosce l’identità dei componenti della band, la loro provenienza, la loro nazionalità o il loro passato. Tutto ciò che sappiamo è che la loro musica va diretta al cuore, parla direttamente all’anima, con testi e sonorità che non lasciano che lasciano il segno.

Il singolo d’esordio della band, “I’m on fire”, è un grido viscerale e potente, “un’esplosione di emozioni che riflette la dualità tra passione e tormento”.

Monica Costa