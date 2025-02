Napoli. Muscarà: "Porta Est, un altro scempio firmato De Luca-Manfredi" La consigliera: "Napoli non e` il vostro giocattolo di cemento!"

"Non e` bastato l'orrore del Crescent a Salerno, ora vogliono replicare a Napoli con il progetto Porta Est, firmato dallo Studio Zaha Hadid. Un’opera faraonica Neo International style che omologa citta` asiatiche, africane, americane senza alcun rispetto per il Genius Loci simbolo di spreco e inutilita`, destinata a deturpare ulteriormente il nostro territorio". Così Mari Muscarà, consigliera indipendente della Regione Campania

"Con l’accordo tra De Luca e Manfredi, ci prospettano 50 anni di lavori e miliardi di euro spesi in cemento che non serve, mentre basterebbe riqualificare l’esistente. Napoli non ha bisogno di pubblicità di questo genere, ma di rispetto per la sua storia e il suo paesaggio. Intanto la sovrintendenza dove sta?" Foto inviata da Mari Muscarà.