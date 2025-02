Da domani al via il 45esimo Carnevale di Saviano L’evento musicale “Febbre Italiana” previsto per le ore 20.30 nel parcheggio del Comune

Si apre domani, sabato 22 febbraio, la 45esima edizione di “Carnavale se…..chiammava” con l’evento musicale “Febbre Italiana” previsto per le ore 20.30 nel parcheggio antistante la casa comunale. Madrina della sera sarà Éva Henger, attrice e modella ungherese naturalizzata italiana.

Una discoteca all’aperto che precede la presentazione degli 11 carri allegorici, prevista invece per domenica 23, in una giornata che vede ancora una volta l’esibizione degli artisti di strada, la presentazione delle coreografie dei comitati carri e il Carnevale sotto le Stelle con la esibizione di dj e vocalist locali. L’attrazione della kermesse resta comunque quella dei carri allegorici delle associazioni pro-carnevale che di fatto danno vita al grande spettacolo di colori, musiche e balletti e che anche per quest’anno si presentano con temi tradizionali legati ai cartoon ma anche di stretta attualità: Rione Sant’Erasmo – Leggende di rinascita: la Fenice, il Guerriero e le Ombre; Punto Radio Saviano O’ Tubbazz – Freedom meglio p-orchi che orchi; Rione Sirico – La fabbrica del carnevale; Comitato Quelli della Notte – Una meraviglia da proteggere e salvare; Rione Cerreto-Aliperti – Inside out; Comitato La Vittoria e W la TV - Apecalisse; Rione Croce – Dragon Ball Z omaggio ad Akira Toriyama; Associazione Prospettive Fressuriello – The Garfield; AGM production e Rione Capocaccia - Purgatorio; Rione Sena – Gli Hippy; Rione Torre – Rione Torre nello spazio e il Gruppo mascherato Giovani Teglia – Jurassic Saviano, la giungla della verità tra predatori e prede.

Monica Costa