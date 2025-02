Centovievicaria: si accendono i riflettori sulle strade della 4a Municipalità Cuori decorativi hanno celebrato l'amore con l’obbiettivo di attrarre grandi e piccoli

L'Associazione Centovievicaria, che rappresenta i commercianti di via Nazionale e zone limitrofe nella 4ª Municipalità, ha promosso un allestimento per la festa di San Valentino e il Carnevale, che terminerà il prossimo 4 marzo in occasione del Martedì Grasso. Il 14 febbraio, cuori decorativi hanno celebrato l'amore con l’obbiettivo di attrarre grandi e piccoli. Festoni, palloncini, clown e musica hanno attratto famiglie e bambini con grande successo e proseguiranno per tutto il periodo di Carnevale. ll Presidente Angelo Alfio ha spiegato che l'iniziativa mira a rivitalizzare una zona vicina alla stazione ferroviaria, ma con scarso successo commerciale, valorizzando i negozi locali e creando un ambiente accogliente per i residenti e chi vuole fare shopping nelle strade della “ Vicaria”. All’ inaugurazione era presente la consigliera comunale Alessandra Clemente, che ha voluto con la sua presenza valorizzare iniziative che siano vicine alla città ed ai cittadini. Eventi simili saranno organizzati anche in altre occasioni festive per creare una tradizione attrattiva e dare nuova vita al quartiere, ha dichiarato il Presidente- Angelo Alfio.

Elena Barbato