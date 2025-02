Addio al professor Enrico Di Salvo, i medici piangono la scomparsa di un amico Bruno Zuccarelli: «La sua vita è stata un esempio per tutti noi»

Con immenso dolore, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia esprime le proprie condoglianze per la scomparsa del Professor Enrico Di Salvo. La sua vita è stata un faro di eccellenza, etica, dedizione e umanità. Professore ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università Federico II, il Professor Di Salvo ha lasciato un segno indelebile nella medicina, sia grazie alla sua instancabile attività didattica e clinica, sia per il suo impegno nelle missioni umanitarie in Africa e in Amazzonia. Attraverso queste esperienze, ha portato assistenza e speranza a popolazioni in condizioni di estrema difficoltà, incarnando i valori di solidarietà e responsabilità etica che ispirano la nostra professione. «Abbiamo perso un collega, un uomo straordinario e un grande amico», dice il presidente Bruno Zuccarelli. «Ha sostenuto questo Ordine contribuendo negli anni a renderlo la casa di tutti i medici. Alla sua famiglia va l’abbraccio di tutti i medici. Per tutti noi resterà indelebile il suo ricordo».

Erminia Iadaresta