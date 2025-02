Panificazione, Muscarà: costituito tavolo con nove anni di ritardo La consigliera: "De Luca è in piena campagna elettorale e non lesina nomine e incarichi"

"De Luca è in piena campagna elettorale e non lesina nomine, incarichi, tavoli e tavolini, pur di favorire un po' di associazioni, professionisti e corpi intermedi a lui vicini. Ciò che la Giunta non ha fatto in quasi nove anni, lo sta facendo a fine legislatura, come nel caso della costituzione del Tavolo regionale per la panificazione, che, fatta salva la presenza di Unipan, appare tutt'altro che rappresentativo del settore."

È quanto dichiara la consigliera regionale Marì Muscarà (Gruppo Misto) a proposito del provvedimento inviato al Consiglio Regionale su indicazione dell'Assessore Antonio Marchiello.

"A febbraio del 2014 - continua Muscarà - il consiglio regionale approvò la legge numero 10, relativa alle Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane e alle modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, numero 1.

All'articolo 10 della legge - prosegue la Consigliera - è prevista la costituzione di un apposito tavolo di lavoro, con la partecipazione delle associazioni di categoria più rappresentative, per una verifica costante dell'attuazione della legge stessa.

Per nove anni - denuncia Muscarà - questo tavolo è rimasto vuoto. Oggi, invece, a pochi mesi dalle elezioni, la Giunta procede alla sua costituzione con rappresentanti di associazioni che sono ben poco rappresentative del settore della panificazione, fatta eccezione per Unipan, ben nota per le sue battaglie a difesa del comparto. È evidente che lo scopo di questa iniziativa appare meramente strumentale."