Claudio Napolitano è il nuovo presidente dell'UNPLI Napoli "UNPLI Napoli rappresenta stabilmente punto di riferimento per le pro loco"

Claudio Napolitano è il nuovo presidente provinciale dell’UNPLI Napoli, eletto nell’assemblea elettiva che si è tenuta ieri presso la sala riunioni del Complesso delle Basiliche Paleocristiane a Cimitile. Napolitano succede a Luigi Barbati, attuale numero uno regionale e punto di riferimento per anni dell’UNPLI Napoli. Oltre all’approvazione del bilancio consuntivo 2024, sono state elette anche le nuove cariche dell’ufficio di presidenza, il consigliere provinciale Nicola Angelillo e il componente dell’organo di controllo Enzo Longobardi. "L’assemblea elettiva dell’UNPLI rappresenta da sempre momento di grande partecipazione e confronto nella vita organizzativa delle Pro Loco, fondamentale per la valorizzazione e crescita dei territori e del lavoro svolto quotidianamente a Napoli e nella sua provincia": si legge nella nota.

"Lascio dopo anni difficili, intensi ma anche ricchi di tante soddisfazioni e che grazie all’apporto delle pro loco abbiamo avuto modo di crescere e far sentire la nostra presenza sui territori. - ha affermato Luigi Barbati, presidente Regionale UNPLI Campania - Adesso come presidente UNPLI regionale mi spetta un lungo lavoro per continuare sulla strada intrapresa e per riportare le Pro Loco al ruolo che le compete, valorizzando sempre più il ruolo dei nostri volontari del servizio civile e puntando sul potenziamento dell’immenso patrimonio turistico culturale dei nostri territori. Allo stesso tempo faccio i miei più vivi complimenti a Claudio Napolitano al quale gli lascio il sigillo di presidente provinciale. Una persona che conosco da anni e che sono sicuro saprà agire facendo squadra, con l'ascolto e in continuità con quanto sino ad oggi creato e soprattutto con la stessa passione ed impegno messa in campo da consigliere contribuendo alla rinascita del mondo UNPLI. Ringrazio tutti i consiglieri del Direttivo Provinciale, la Segretaria e i ragazzi del servizio civile che sono stati di fondamentale importanza nel cammino in questi anni".

"Anzitutto desidero ringraziare Luigi Barbati, con il quale abbiamo costruito in questi anni cose importanti e con il quale proseguirà la collaborazione mediante di UNPLI Campania. - ha spiegato Barbati - Grazie anche a tutti coloro che hanno voluto sostenere la mia candidatura, dimostrando quanto la condivisione sarà importante nel lavoro che ci aspetta. UNPLI Napoli rappresenta stabilmente punto di riferimento per le pro loco dei territori della provincia di Napoli e attraverso la sua struttura organizzativa consente un supporto proficuo alle attività turistico-culturali e promozionali. Il comitato provinciale che mi accingo a presiedere si afferma oggi come realtà ramificata e sono certo che continueremo nel percorso intrapreso andando a salvaguardare il nostro patrimonio materiale e immateriale e rafforzando il valore delle pro loco e del mondo del volontariato".

Il comunicato

"Durante i lavori è stato illustrato il raggiunto protocollo d’intesa tra UNPLI Campania e ANCI Campania, fondamentale la sinergia tra le Pro Loco e i Comuni per portare avanti progetti con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo dei nostri territori. Il Presidente Nazionale dell’ANCI e Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto all’Assemblea Elettiva, ha espresso soddisfazione per il Protocollo d’Intesa sottolineando che “la sinergia tra i Comuni e le Pro Loco provinciali è di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio. Alla manifestazione hanno partecipato Valeria Ciarambino (Vicepresidente Consiglio Regionale della Campania), Giovanni Mensorio (Presidente III Commissione consiliare permanente della Campania), Massimiliano Manfredi (Consigliere Regionale della Campania), Vincenzo Cirillo (Consigliere Delegato alla Promozione del Territorio Città Metropolitana di Napoli), Domenico Esposito Alaia (Consigliere Città Metropolitana di Napoli), e tutti i Presidenti delle Pro Loco della provincia di Napoli e i presidenti dei comitati provinciali della Campania. L’UNPLI sempre con l’obiettivo di promuovere le bellezze del nostro territorio ha stretto un accordo con MyCityCode che trasforma souvenir tradizionali in oggetti interattivi. L’idea è quella di rendere l’esperienza turistica più coinvolgente, permettendo alle persone di caricare e condividere i propri momenti speciali legati a una città, un’attrazione o un evento. Le Pro Loco hanno il compito di valorizzare il territorio, promuovere eventi locali e sostenere il turismo di prossimità. MyCityCode può offrire un prodotto innovativo che arricchisce l’esperienza turistica e aiuta a diffondere il patrimonio culturale locale".