Sanità, Nappi accusa De Luca: "Maglia nera per esodo pazienti" Il dato più eclatante riguarda un saldo migratorio negativo di ben 211 milioni di euro

La questione dell’esodo dei pazienti dal Sud Italia verso le regioni del Nord continua a sollevare polemiche e preoccupazioni, con la Campania che, secondo le parole di Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale, si conferma la regione con la situazione più critica.

Nappi ha commentato con durezza i dati di una ricerca dell’Università di Pisa che evidenziano il fenomeno migratorio sanitario in tutta Italia, con la Campania "maglia nera" per il numero di pazienti che si rivolgono a strutture sanitarie fuori regione. A sua detta, la causa principale sarebbe un "fallimento" nella gestione del sistema sanitario regionale da parte del presidente Vincenzo De Luca, accusato di non aver saputo garantire il diritto alla salute dei cittadini campani.

Il dato più allarmante, secondo Nappi, è quello contenuto in un dossier recentemente elaborato da Anci Campania, che segnalerebbe un saldo migratorio negativo di ben 211 milioni di euro. La Campania, dunque, risulta essere la regione con il più alto esodo sanitario e il peggiore saldo migratorio d'Italia, scenario che il capogruppo della Lega ha definito come l’ennesimo segnale di una gestione fallimentare da parte della giunta regionale.

Nappi ha poi rincarato la dose, affermando che De Luca "parla troppo e fa poco" in tema di sanità, portando la Campania a una condizione che ha definito "vergognosa". "Anche sulla sanità – ha proseguito – il presidente è quello che parla di più e rende di meno", auspicando che De Luca si faccia da parte.

La polemica, dunque, resta accesa, e la crisi del sistema sanitario campano continua a essere un tema caldo nel dibattito politico regionale. Mentre il presidente della Regione continua a difendere la sua gestione, la crescente emigrazione sanitaria dei cittadini campani verso il Nord rimane uno dei temi più critici da affrontare.