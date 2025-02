Insulti omofobi a Carlo Cremona e Marco Taglialatela, solidarietà del Comune La coppia, unita civilmente, nel mirino degli odiatori del web

"Ancora una volta siamo testimoni di atti di omofobia, questa volta attraverso i social, indirizzati a una coppia unita civilmente, Carlo Cremona e Marco Taglialatela. L'amministrazione comunale esprime la solidarietà e vicinanza a Carlo e Marco, vittime di insulti inaccettabili che offendono non solo la loro persona, ma l'intera comunità di Napoli. Episodi come questi ci ricordano che la lotta contro l'odio e la discriminazione è tutt'altro che conclusa. L'omofobia, purtroppo, è ancora una realtà con cui dobbiamo confrontarci quotidianamente. L'impegno dell'amministrazione comunale nel contrastare ogni forma di discriminazione è massimo. Abbiamo promosso e sostenuto iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sui diritti delle persone LGBTQIA+ e a promuovere una cultura del rispetto e dell'inclusione. Non ci stancheremo di ribadire che Napoli è una città aperta e accogliente, dove l'amore e l'unione tra persone dello stesso sesso sono valori da tutelare e celebrare ". Così l'assessore allo Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante a nome di tutta l'amministrazione comunale partenopea.