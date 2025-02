Città metropolitana: dal consiglio ok definitivo al bilancio 690 milioni per scuole, strade, trasporti, ambiente e sviluppo del territorio

Tra gli stanziamenti, 196 milioni di euro per le scuole, 103 per trasporti e strade, 34,8 per l’ambiente e 7,4 per attività culturali, 10 per lo sport e altrettanti per il turismo. Il sindaco Manfredi: “Manovra importante per lo sviluppo del territorio”

Arriva l’ok definitivo per la manovra da 690 milioni di euro, 687,8 per essere precisi, di cui ben 250 per spese di investimento. Acquisito, nei giorni scorsi, il parere della conferenza metropolitana, con il voto favorevole della maggioranza il consiglio metropolitano di Napoli ha approvato in via definitiva, infatti, nel corso della seduta tenutasi questo pomeriggio nell’aula di Santa Maria la Nova e appena conclusasi, il Bilancio di Previsione 2025 corredato dei suoi allegati, tra cui i piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il programma triennale delle opere pubbliche, il programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2025-2027. Fondi per strade, scuole, trasporti, occupazione, sviluppo sostenibile e ambiente. Ma anche tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e assetto del territorio.

Manfredi: “Manovra importante per gli obiettivi strategici dell’Ente, approvata con largo anticipo rispetto al passato”

“Oggi è stata approvata in via definitiva – ha affermato il Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi – una manovra importante, con risorse ingenti per quelli che consideriamo i settori strategici dell’Ente, che darà un forte slancio allo sviluppo economico e sociale del territorio. Quest’anno siamo riusciti ad arrivare all’approvazione con largo anticipo rispetto al passato, cosa che ci consentirà di programmare efficacemente tutte le azioni previste. Di questo ringrazio le forze politiche in Consiglio che hanno contribuito, ciascuna in base al proprio ruolo, al raggiungimento di questo ottimo risultato”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vice sindaco Giuseppe Cirillo: “La Città Metropolitana è un Ente con grande solidità finanziaria che riesce a sostenere con forza un programma di sviluppo in sinergia con tutte le istituzioni, con l’obiettivo di un miglioramento complessivo e armonico dei livelli di vivibilità per tutta la comunità metropolitana”.

Le cifre

L’importante documento di pianificazione per l’esercizio finanziario 2025 prevede, dunque, stanziamenti per 196 milioni di euro per le scuole - il 28,5% dell’intero Bilancio - di cui 57 per spese correnti e 139 per spese di investimento. Manutenzione e adeguamento infrastrutturale e tecnologico degli edifici esistenti, ma somme importanti anche per la realizzazione di nuove cittadelle scolastiche in varie aree del territorio metropolitano.

Per i trasporti e per il diritto alla mobilità stanziati 103 milioni di euro: tra gli interventi, 32,5 mln per il trasporto pubblico locale, 69,5 per il miglioramento della viabilità e la realizzazione di infrastrutture stradali e un milione per altre modalità di trasporto. Previsti, tra l’altro, diversi interventi infrastrutturali e contributi per l’acquisto di mezzi per il trasporto pubblico locale nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

È, invece, di 34,8 milioni la previsione per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente: difesa del suolo, manutenzione dei versanti, delle coste, delle opere marittime e delle scogliere lungo le coste della città metropolitana, tutela, valorizzazione e recupero ambientale, oltre al sostegno alla gestione dei rifiuti e alle aree protette, ai parchi naturali, alla protezione naturalistica e forestazione.

Otto milioni e 150mila euro vanno alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, dieci milioni e 600mila euro per investimenti per lo sport e 9,8 mln per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo.

Fondi per lavoro e assetto del territorio

Altri 17 mln stanziati per le politiche per il lavoro e la formazione professionale, cui afferiscono anche i progetti per le cooperative e i lavoratori socialmente utili; 2,2 mln per assetto del territorio ed edilizia abitativa, 182,6 milioni per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - inclusi i trasferimenti che l’Ente versa allo Stato per il contenimento di spesa - che assorbono il 26%, un quarto del totale della manovra. Infine 59,8 mln per servizi per conto terzi.

L’aula, inoltre, ha approvato l’aggiornamento annuale del piano strategico triennale della città metropolitana di Napoli. I lavori sono terminati con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.