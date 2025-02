Stop alla linea 6: disagi e proteste tra gli utenti per un guasto tecnico La circolazione dei treni è stata limitata alla tratta Mostra-San Pasquale

Ancora disagi per i pendolari napoletani, questa volta sulla linea 6 della metropolitana. A causa di un guasto tecnico che si è verificato poco dopo le 8 del mattino, la circolazione dei treni è stata limitata alla tratta Mostra-San Pasquale. Molti utenti, in particolare quelli che dovevano raggiungere i posti di lavoro, hanno manifestato malumore e proteste, trovandosi costretti a cercare alternative di trasporto, nonostante il maltempo che ha complicato ulteriormente la situazione.

Il guasto non è un episodio isolato: nei giorni scorsi si era verificata una situazione analoga con la stessa interruzione della tratta a San Pasquale, alimentando il disappunto dei passeggeri. Le autorità locali e gli operatori stanno lavorando per risolvere il problema, ma al momento l'interruzione del servizio continua a generare disagi per chi si affida alla metropolitana per i propri spostamenti quotidiani.