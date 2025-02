Cardarelli riceve per il terzo anno consecutivo il bollino di qualità Eusoma La Breast Unit dell'ospedale ha ottenuto il riconoscimento in termini di tempistiche e percorsi

Il 26 febbraio 2025, la Breast Unit dell'Ospedale Cardarelli di Napoli ha ricevuto per il terzo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento da Eusoma, la società europea degli specialisti del cancro al seno. Il bollino di qualità "Breast Centre" certifica l’eccellenza dell'ospedale napoletano in termini di tempistiche, percorsi e procedure per la cura del cancro al seno. Questo riconoscimento, che premia la professionalità e l’affidabilità della struttura, è stato confermato dopo un audit condotto da esperti internazionali.

Unico centro pubblico del Sud Italia ad ottenere tale certificazione, il Cardarelli continua a distinguersi per l'alta qualità dei suoi servizi. Il riconoscimento di Eusoma è un ulteriore segno della competenza della Breast Unit, che da anni si impegna a garantire una presa in carico completa e personalizzata per le pazienti, assicurando trattamenti innovativi e supporto psicologico.

Le caratteristiche distintive della Breast Unit del Cardarelli

Alla base dell’eccellenza della Breast Unit vi sono tre principali fattori che caratterizzano il lavoro delle unità complesse dirette da esperti del settore: Ferdinando Riccardi per l'Oncologia, Salvatore Minelli per la Diagnostica Senologica, e Martino Trunfio per la Chirurgia Senologica. Un elemento fondamentale del modello Cardarelli è la presenza dei Gruppi Operativi Multidisciplinari (GOM), che permettono di garantire una gestione globale della paziente, coinvolgendo in ogni fase i diversi specialisti e creando un ambiente di massima trasparenza nelle cure.

Inoltre, il Cardarelli è dotato dell'unico servizio di radiologia completamente dedicato alla senologia nella regione Campania, con una capacità di 13.000 prestazioni annuali tra ecografie e mammografie. Ogni mese vengono eseguite circa 100 biopsie microistologiche. La struttura è al primo posto nella provincia di Napoli per ricoveri in seguito a interventi chirurgici per il cancro al seno, con ben 435 casi operati nel 2024, confermando una crescita rispetto agli anni precedenti.

Un impegno costante per la cura e il benessere delle pazienti

Il riconoscimento di Eusoma non solo attesta la qualità delle prestazioni sanitarie, ma dimostra anche l'impegno continuo della Breast Unit del Cardarelli nella ricerca e nell'innovazione terapeutica. L'ospedale napoletano si conferma così un punto di riferimento per il trattamento del cancro al seno nel Sud Italia, grazie a un approccio multidisciplinare e a una costante attenzione alle necessità fisiche e psicologiche delle pazienti.

Con il bollino di qualità Eusoma, la Breast Unit del Cardarelli continua a rafforzare il suo ruolo come centro d'eccellenza nella cura del cancro al seno, contribuendo a migliorare la vita di molte donne e confermando l'affidabilità della struttura agli occhi della comunità ospedaliera e scientifica internazionale.