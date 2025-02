Napoli: Vomero in festa per il processo di beatificazione di Salvo D'Acquisto Il vicebrigadiere dei carabinieri nacque in via San Gennaro ad Antignano

"Era un evento che aspettavamo da tempo e del quale si era parlato in diverse circostanze, per ultimo cinque anni fa, in occasione delle cerimonie per il centenario della nascita di Salvo D'Acquisto, avvenuta il 15 ottobre 1920.

Grazie al recente decreto firmato da papa Francesco finalmente il vomerese Salvo D'acquisto è stato dichiarato venerabile, dando inizio al processo di beatificazione".

Ad esprimere la soddisfazione e il plauso, anche a nome di tanti vomeresi da sempre ammirati dalla storia del giovane eroe che sacrificò la propria esistenza, morendo innocente per salvare la vita a 22 persone rastrellate dai tedeschi per una rappresaglia, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

"Salvo D'acquisto - ricorda Capodanno - nacque al Vomero, in una casa posta in una delle più antiche e note strade del quartiere collinare partenopeo, in quella via San Gennaro ad Antignano, nei pressi della quale, in base a fonti epigrafiche, avvenne il primo miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro in occasione della traslazione delle reliquie del santo patrono.

In quella casa visse nei primi anni in uno ai genitori e ad altri quattro fratelli più piccoli. Sempre al Vomero frequentò l'asilo presso le suore di Maria Ausiliatrice, le elementari presso la scuola Vanvitelli e due anni di superiori presso l'istituto dei Salesiani, prima di arruolarsi, al compimento dei 18 anni, nell'arma dei Carabinieri.

Al Vomero - sottolinea Capodanno - le tappe del percorso educativo di Salvo D'acquisto sono state ricordate prima con l'intitolazione dell'auditorium salesiano posto in via Morghen e successivamente, nell'anno 2001, con la collocazione di una statua in bronzo del giovane eroe, in età scolare, statua posta in un'area a verde che si trova lateralmente all'ingresso principale del plesso scolastico statale “Luigi Vanvitelli” in via Luca Giordano, dove appunto aveva frequentato le scuole elementari ".

Capodanno auspica che, dopo tanta attesa, il processo di beatificazione possa finalmente concludersi in tempi brevi, in modo che i tanti ammiratori dell'eroe vomerese possano rendergli, ancora una volta, il doveroso omaggio.