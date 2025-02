Bradisismo, piano per il soccorso alle persone fragili: riunione a Bacoli L'obiettivo è salvaguardare le persone in caso di emergenza

Si è svolta ieri, nella suggestiva Casina Vanvitelliana di Bacoli, una riunione presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per elaborare un piano di soccorso rivolto alle persone fragili in caso di eventi sismici legati al fenomeno del bradisismo. L’incontro ha visto la partecipazione dei sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Bacoli, Josi Della Ragione, e di Monte di Procida, Salvatore Scotto Di Santolo, nonché di diversi rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile della Regione Campania e del 118.

L'obiettivo principale della riunione è stato quello di definire strategie specifiche per supportare i cittadini con disabilità o altre fragilità, che vivono nella zona dei Campi Flegrei, durante eventuali eventi di bradisismo. Il piano di intervento, sviluppato dalla Protezione Civile regionale in collaborazione con le aziende sanitarie locali e il 118, prevede sia un supporto assistenziale che psicologico, con particolare attenzione a coloro che potrebbero trovarsi in difficoltà durante situazioni di emergenza.

Il piano sarà formalizzato e sottoscritto nel corso della prossima riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata in Prefettura. Durante l'incontro, sono stati anche ricevuti i comitati cittadini, con i quali si è discusso delle attività messe in campo nelle ultime settimane e della programmazione delle iniziative future. I rappresentanti dei comitati hanno espresso soddisfazione per gli sforzi compiuti dalle istituzioni, in particolare per quanto riguarda la comunicazione e l'assistenza alla popolazione.

L'incontro si è concluso con l'accordo di organizzare un ulteriore confronto di aggiornamento entro un mese, per monitorare l’evoluzione delle iniziative e assicurare una pronta risposta in caso di emergenza.