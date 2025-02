Riqualificazione del Quadrivo di Secondigliano, ecco il piano del Comune Luogo simbolo di una tragedia costata la vita ad undici persone: pronti 745mila euro

Un’importante iniziativa di riqualificazione prenderà vita al Quadrivio di Secondigliano, un'area simbolica per la città di Napoli, teatro di una tragica vicenda che nel 1996 causò la morte di 11 persone. La Giunta comunale di Napoli ha infatti deciso di destinare 745mila euro per trasformare questo spazio in un luogo di memoria e socialità, restituendo così alla comunità un'area che, dopo la tragedia, era rimasta in attesa di interventi di valorizzazione.

La decisione è stata presa sotto la guida del sindaco Gaetano Manfredi e con la proposta della vicesindaca e assessora all'Urbanistica, Laura Lieto. Dopo anni di blocchi dovuti a contenziosi amministrativi, l'operazione è ora finalmente in movimento, grazie alla destinazione di una parte dell’avanzo vincolato di amministrazione, che ha consentito la riassegnazione dei fondi per il progetto di riqualificazione.

Un giardino commemorativo per le vittime

L’idea principale per la riqualificazione del Quadrivio è quella di realizzare un giardino commemorativo che ricordi la tragedia, accompagnato da aree pubbliche attrezzate per il tempo libero e la socializzazione. Con questo intervento, l’amministrazione ha l’obiettivo di trasformare il luogo in un simbolo di speranza e rinascita, un punto di ritrovo per i cittadini di Secondigliano e di tutta Napoli.

L'iter amministrativo è stato avviato con l’approvazione della delibera di variazione di bilancio, che prevede la gara d’appalto entro la fine dell’anno. L’obiettivo è di completare i lavori tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno del prossimo anno, portando così a compimento una progettazione attesa da tempo.

Un segnale di giustizia per il quartiere

La riqualificazione del Quadrivio di Secondigliano rappresenta un atto di giustizia per le vittime della tragedia del 1996 e un segnale concreto di attenzione per il quartiere. La vicesindaca Laura Lieto ha sottolineato che questo intervento “restituirà ai cittadini un luogo pubblico di qualità, aperto e inclusivo, un’area che potrà essere vissuta in modo positivo dalla comunità”.

Il consigliere comunale Pasquale Esposito ha espresso soddisfazione per la decisione presa, esprimendo gratitudine per l’impegno del sindaco Manfredi e della vicesindaca Lieto. “Dopo anni di attesa, è stato finalmente stanziato un finanziamento per questo intervento. Sono certo che il Consiglio comunale approverà la delibera con convinzione”, ha commentato Esposito.

Il progetto di riqualificazione del Quadrivio di Secondigliano segna una nuova pagina per la città di Napoli, unendo memoria storica e rinnovamento urbano in un luogo simbolico che da oggi avrà un nuovo ruolo nel cuore del quartiere.