Riapre il padiglione G del Cardarelli di Napoli L'inaugurazione il prossimo 3 marzo

Dopo oltre un decennio di inattività, riapre il Padiglione G dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Il complesso, che in passato ospitava la Pediatria, è stato completamente ristrutturato in soli 345 giorni e diventerà un punto di riferimento per le attività ambulatoriali specialistiche. L’inaugurazione ufficiale è prevista per lunedì 3 marzo 2025 alle ore 11, alla presenza del direttore generale Antonio d'Amore e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il nuovo Padiglione G ospiterà tutte le attività ambulatoriali che in precedenza erano svolte al Padiglione Palermo. Quest'ultimo, infatti, sarà dedicato a discipline di grande importanza come oncologia, ematologia e pneumologia, ampliando così l'offerta sanitaria per i pazienti.

Durante la cerimonia di inaugurazione, la Direzione strategica dell’ospedale Cardarelli presenterà anche gli altri progetti in corso. Tra questi, spiccano la realizzazione di un nuovo padiglione con 22 posti letto, la creazione della prima Banca del Tessuto Muscolo-Scheletrico del Mezzogiorno e il nuovo padiglione C, oltre alla costruzione di un tunnel aereo che collegherà i principali edifici del complesso DEA, C, B ed E.